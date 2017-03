Schotten blijven het proberen en vragen May om nieuw referendum

Bewerkt door: FT

Nicola Sturgeon schrijft een brief naar Theresa May waarin ze de Britse premier om een tweede referendum over de onafhankelijkheid van Schotland vraagt. © afp.

brexit De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon heeft bij de Britse premier Theresa May officieel een verzoek ingediend om de gesprekken over een tweede referendum over de Schotse onafhankelijkheid op te starten. Dat heeft Sturgeon zelf meegedeeld.