Schotse premier kondigt nieuw referendum rond onafhankelijkheid aan

13/03/17 - 12u58

© getty.

video De Schotse premier Nicola Sturgeon gaat de procedure op gang brengen voor een nieuw onafhankelijkheidsreferendum in Schotland. Dat heeft ze gezegd tijdens een toespraak. De Britse eerste minister Therese May zou deze maand, mogelijk zelfs morgen al, artikel 50 officieel inroepen, dat activeert officieel het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Twee jaar geleden vond al een referendum over de onafhankelijkheid van Schotland plaats. Toen haalde het 'leave'-kamp, van onder meer Sturgeon en haar nationalistische SNP, het net niet. Maar bij het referendum over de brexit kozen, in tegenstelling tot een meerderheid van alle Britten, de schotten niet voor uittreding uit de EU.



"We hebben er niet voor gekozen om in deze situatie te zijn. Maar we zijn het wel, dus moeten we een plan klaarhebben", zei Sturgeon tijdens haar toespraak die live op televisie te volgen was. "De toekomst ziet er vandaag helemaal anders uit dan twee jaar geleden. Niet alleen door de brexit en het verlaten van de eenheidsmarkt, maar door het uiteenvallen van de Labourpartij ziet het ernaar uit dat de Conservatieve partij tot 2020 in Westminster aan de macht zal zijn."



"Als Schotland nu al in deze zaak genegeerd wordt, dan zal het ook na de brexit genegeerd worden", zei Sturgeon nog. "Onze pogingen tot compromis zijn op een bakstenen muur gestoten. We staan niet enkel voor een brexit, maar voor een harde brexit."



Wanneer het nieuwe referendum zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Sturgeon mikt op het najaar van volgend jaar of begin 2019, wanneer alle modaliteiten van de brexit bekend zijn.