Meer dan 1.500 gezinnen zonder stroom in Kontich

Door: redactie

15/01/17 - 15u15 Bron: Eigen berichtgeving

© thinkstock.

Kontich Er is sinds 14.18 uur geen stroom in een groot deel van Kontich, vlakbij Antwerpen. Meer dan 1.500 gezinnen zouden er zonder elektriciteit zitten door een kabeldefect.

Eandis geeft op haar website een overzicht van de straten waar er problemen zijn. Je kan die raadplegen via deze link.



"Er heeft zich in het centrum van Kontich inderdaad een onderbreking voorgedaan", aldus woordvoerder Simon Van Wijmeersch van Eandis. "Onze mensen zijn er volop mee bezig. Er wordt een alternatief circuit gemaakt, zodat onze klanten zo snel mogelijk weer stroom hebben. Sommigen zouden de elektriciteit alweer aan hebben moeten zien gaan. De rest volgt. In de namiddag, tegen 16 uur, zouden alle problemen achter de rug moeten zijn."



Over de oorzaak van de onderbreking kan Van Wijmeersch nog niets zeggen. "Dat moet nog worden onderzocht", klinkt het.