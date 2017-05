Laatste film met Robin Williams in première

kv

De in november 2014 overleden acteur Robin Williams is vanaf vandaag te horen in de film 'Absolutely Anything'. Williams spreekt de stem in van de hond Dennis van hoofdpersonage Neil Clarke, gespeeld door de Engelsman Simon Pegg. Het is de laatste film waar Williams postuum in voorkomt.

'Absolutely Anything' vertelt het verhaal van Neil Clarke die door buitenaardse wezens van bovenaardse krachten wordt voorzien. De film liep jarenlange vertraging op door het succes van een soortgelijke film, 'Bruce Almighty'. Regisseur Terry Jones, bekend als lid van Monty Python, twijfelde of Williams nog wel mee wilde werken en mailde hem regelmatig om zijn interesse te peilen. "Jazeker, ik doe nog steeds mee", reageerde Williams telkens tegen Jones.



De inspiratie voor de hond Dennis kwam voor Williams van een tienerjongen. "Hij is als een 13-jarige jongen. Dus alles wat ik doe, moet ik gewoon denken als een 13-jarige", zei Williams destijds tegen Jones. Een paar maanden na de opnamen pleegde Williams zelfmoord. "Het was een schok. En dan te bedenken dat we nog met zijn stem moesten werken in de montage. Dat was heel raar."



In 2014 was de komiek en acteur voor het laatst echt te zien in 'Night at the Museum: Secret of the Tomb' met Ben Stiller in de hoofdrol. Williams speelde de rol van de Amerikaanse president Teddy Roosevelt.