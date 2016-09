Het gevecht tegen de terrorist in zijn hoofd: dit is de échte reden waarom Robin Williams zelfmoord pleegde

Koen Van De Sype

"Alles is anders sinds hij gestorven is. Mijn hele leven staat in het teken van het begrijpen van de terrorist die in zijn hoofd zat." Pas maanden nadat de Amerikaanse acteur Robin Williams uit het leven stapte, kwam zijn vrouw te weten wat het écht was waartegen hij de laatste jaren van zijn leven had gestreden. Het bleek Lewy Body Dementie (LBD), een zeldzame aandoening. En volgens de lijkschouwer en de dokters die zijn dood onderzochten, het ergste geval dat ze ooit hadden gezien.

Robin en Susan in 2012. © ap. "Ik verloor op 11 augustus 2014 niet alleen mijn man, maar ook mijn beste vriend." In een hartverscheurende brief heeft Susan Schneider Williams een oproep gedaan naar wetenschappers van over de hele wereld om verder te blijven zoeken naar een behandeling van de vreselijke ziekte die haar man, de bekende acteur Robin Williams, het leven kostte.



Beproeving

Hun beproeving begon in oktober 2013, rond hun tweede huwelijksverjaardag. Robin was in behandeling bij zijn dokter voor een waaier aan symptomen, die niets met elkaar te maken leken te hebben: constipatie, plasproblemen, maagzuur, slapeloosheid, een zwakke smaakzin en stress. Zijn linkerhand beefde wat, maar dat werd toegeschreven aan een eerdere schouderblessure. Lees ook 'Aspe'-acteur Michel Van Dousselaere lijdt aan dementie

Opeens kreeg hij ook last van buikpijn en angsten. Geen van zijn symptomen hield aan, maar ze kwamen en gingen op onregelmatige tijdstippen. In de loop van de tien maanden die daarop volgden, werden ze wel alsmaar heviger. Tijdens de winter kwamen daar nog paranoia, waanbeelden en geheugenproblemen bij. Psychotherapie moest verlichting brengen.



Night at the Museum 3

Begin april 2014 kreeg hij een zware angstaanval, terwijl hij in Vancouver 'Night at the Museum 3' aan het filmen was. Hij had ook moeite om zijn teksten te onthouden. De dokter raadde hem antipsychotica aan en dat leek eerst aan te slaan, maar andere symptomen werden dan weer erger. En waar ze tot nu toe altijd hadden kunnen praten en Susan hem altijd had kunnen kalmeren, slaagde ze er niet meer in om hem het licht aan het einde van de tunnel te laten zien. "Hij geloofde mij niet meer. Mijn hart en mijn hoop werden de grond ingeslagen. Hij zat vast en ik kon niets meer doen." Robin tijdens de opnames van 'Night at the Museum 3'. © rv.

© ap. Robin was zijn verstand aan het verliezen en hij was er zich van bewust. "Hij was briljant en hij was een briljant acteur. God weet hoe lang en hoe veel hij voor iedereen probeerde te verbergen. En hoe groot zijn lijden en zijn verdriet waren. Vechtend tegen iets waarvan hij de naam niet eens kende."



Parkinson

Na een eindeloze reeks bezoeken aan dokters en psychiaters en een batterij aan tests, kwam er op 28 mei een diagnose: de ziekte van Parkinson. "We hadden een antwoord. Ik werd overspoeld door hoop. Maar iets in mij wist dat Robin het niet geloofde", aldus Susan. "Hij deed wel alles wat hij kon om er iets aan te doen: therapie, sporten, meditatie en yoga. Hij volgde zelfs een cursus zelfhypnose. Niets hielp voor lang."

Het was alsof hij langzaam verdronk in zijn symptomen. En ik verdronk mee Susan Schneider Williams Langzaamaan kreeg de acteur het lastiger. "Zijn stem werd zwakker, zijn linkerhand beefde als nooit tevoren en hij stapte moeilijk. In een gesprekken moest hij vaak naar zijn woorden zoeken en dat haatte hij. Redeneren werd lastiger en hij kreeg problemen met zijn zicht en zijn dieptezicht. Het was alsof hij langzaam verdronk in zijn symptomen. En ik verdronk mee."



"Slaapwel, mijn liefste"

Tegen het einde van juli werd beslist dat Robin opgenomen zou worden om extra tests te doen. Maar eerst moest hij wat uitgerust raken en aansterken. Daarom kreeg het koppel de raad om apart te gaan slapen en kreeg Robin weer andere medicatie. En dat leek effect te hebben. Tegen het tweede weekend van augustus waren zijn symptomen weer wat beter en genoten ze samen van een heerlijk weekend zoals vroeger. "Het was eigenlijk als één langgerekte date", aldus Susan. "Die zondagavond toen we gingen slapen zei hij: 'Slaapwel, mijn liefste' en hij wachtte voor mijn gebruikelijke antwoord: 'Slaapwel, mijn liefste'. De volgende morgen was hij dood." © photo news.