VIDEO: Op deze heerlijke wijze zet Benchaib Lokeren op voorsprong in Luik

Door: redactie

24/09/17 - 23u07

© belga.

Standard tegen Lokeren is geëindigd op 2-1 dankzij goals van Benchaib, Cop en Mpoku. Het was een echte non-match zonder al te veel kansen. Wel waren er twee rode kaarten. Eentje voor Marzo van Lokeren en eentje voor Carlinhos van Standard voor natrappen.

Standard had het initiatief tijdens de wedstrijd, maar echte kansen waren schaars. Voor het eerste gevaar is wachten op het eerste doelpunt van Benchaib van Lokeren vlak voor rust. Na rust kreeg Marzo terecht zijn tweede geel en kon Cop scoren. Al hing er wel een reukje aan die goal. De spits raakte de bal namelijk met de hand. 1-1 leek de eindstand te worden tot Mpoku in de toegevoegde tijd de bal tegen de netten jaste.