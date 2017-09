Door: redactie

24/09/17 - 23u00

© photo news.

Club Brugge won vanavond met 1-2 op het veld van Charleroi na een aangenaam kijkstuk. Club was lange tijd de betere ploeg en kwam na 68 minuten op voorsprong via Wesley, maar na de gelijkmaker van Rezaei leek Charleroi door te stomen na de overwinning. Uiteindelijk was het toch Club Brugge dat aan het langste eind trok: Limbombe trapte de bal heerlijk tegen de netten.