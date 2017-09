VIDEO: Een hoekschop die er geen was en een niet gefloten strafschop: waarom Waasland-Beveren zich bekocht voelde

MDB

23/09/17 - 23u00

video De videoref was vanavond niet aanwezig aan de Freethiel, maar die had wel wat werk kunnen krijgen. Anderlecht knokte zich namelijk na een hoekschop, die er absoluut geen was, terug in de wedstrijd. In de absolute slotfase ging de bal dan weer niet op de stip voor Waasland-Beveren. Of waarom de thuisploeg zich na vanavond bekocht voelde.