VIDEO: Wondermooie vrije trap niet genoeg voor Genkse zege

KV

23/09/17 - 23u00

© photo news.

video Racing Genk slaagde er niet in om de drie punten thuis te houden. Ze domineerden in de eerste helft en kwamen ook vlak voor de rust op voorsprong via een wondermooie vrije trap van Malinovskyi. Na de rust was er van dat Genk niets meer te bespeuren en kon Oostende en Gano profiteren om op gelijke hoogte te komen. De Limburgers blijven zo dus zegeloos achter tegen de rode lantaarn.