VIDEO: Opnieuw heel wat te doen over beslissing (video)ref. Keerde Laforge terecht op stappen terug?

Door: redactie

22/09/17 - 23u22

Antwerp heeft op de opener van de 8ste speeldag Kortrijk met 3-0 huiswaarts gestuurd. In een aantrekkelijke eerste helft kwam The Ggreat Old al na 10 minuten op voorsprong toen Owusu een defensieve blunder afstrafte. Op het half uur verdubbelde Dequevy de score, ditmaal na voorbereidend werk van Owusu. In de tweede helft werd het pas opnieuw spannend in de slotminuten toen Corryn neerging en een penalty kreeg. Na een second opinion bij de videoref werd die beslissing omgezet in een gele kaart voor Corryn vanwege een schwalbe. In de extra tijd zette Rodrigues de beslissende 3-0 alsnog op het bord na een knappe dribbel en dito afwerking.