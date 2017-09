Door: redactie

Eupen en Standard speelden 1-1 gelijk in het Kehrwegstadion. De doelpunten vielen in de eerste helft. Mbaye Leye opende de score voor Eupen en Mpoku maakte vlak voor rust gelijk. In de stand staat Eupen veertiende met vier punten. Standard staat een trapje hoger met zes punten.