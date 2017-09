VIDEO: Miric veegt treffer Owusu uit waarna Lokeren ei zo na de drie punten pakt

GVS

video Na een weinig spectaculaire pot voetbal verdeelden Lokeren en Antwerp de buit. Owusu bracht de bezoekers vroeg in de eerste helft op voorsprong, waarna het tempo in de wedstrijd zienderogen zakte. Toch legde Lokeren zich niet zomaar neer bij een nederlaag. Eerste miste Miric nog een opgelegde kans, nadien deed hij na goed voorbereidend werk van De Sutter wél de netten trillen. In de absolute slotseconden veerde Daknam nog een tweede keer op, maar Bolat redde in extremis de bal op de lijn. Al bij al een fair gelijkspel.