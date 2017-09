VIDEO: Anderlecht pakt punt in Kortrijk, penaltyfase zorgt voor heisa

KV

video In een flauwe eerste helft kwam Paars-Wit gevleid op voorsprong via Harbaoui. Kortrijk liet zich opmerken door twee keer te scoren, weliswaar allebei afgekeurd door Boucaut. In een spektakelvolle tweede periode kwam Kortrijk langszij via Ajagun en ging het er zelf over met een goal van Teddy Chevalier. De ingevallen Onyekuru kon daarna de gelijkmaker nog binnenprikken. In de slotfase werd een zuivere strafschop op de Nigeriaan niet gefloten door Boucaut. Meer zelfs, Onyekuru kreeg geel voor een vermeende schwalbe.