VIDEO: Wat zou de videoref beslist hebben over deze fase? Moest 2-0 van Diaby afgekeurd worden?

Door: redactie

15/09/17 - 23u09

Beging Diaby een overtreding op Cobbaut? © rv.

video Club Brugge heeft vanavond zonder al te veel problemen KV Mechelen opzij gezet. Blauw-zwart kwam al na acht minuten op voorsprong via Wesley en kwam nadien amper nog in de problemen. Toen Cools op slag van rust de score verdubbelde, was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Maar had dat al niet eerder het het geval moeten zijn? Bij een 1-0-stand voor Club keurde ref Visser immers de 2-0 af. Diaby was door de Malinwa-defensie geglipt en via Cobbaut ging de bal in doel. Visser floot echter een fout en Club moest dus nog even wachten op de 2-0. Maar was dat wel een juiste beslissing? Oordeelt u vooral zelf.