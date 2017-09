Door: redactie

9/09/17 - 23u19

video Na een kansarme openingsfase scoorde Waasland-Beveren twee keer in evenveel minuten. Seck en Morioka scoorden in minuut achttien en negentien voor de thuisploeg. Waasland-Beveren bleef de betere ploeg en op slag van rust besliste Morioka de partij met zijn tweede van de avond. De tweede helft leek lange tijd een maat voor niks. Na 85 minuten zorgde Leye nog voor de 3-1, maar in de absolute slotfase diepten Thelin en Mmaee de score nog uit tot 5-1.