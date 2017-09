VIDEO: Anderlecht met twee gezichten pakt spectaculaire overwinning

Door: redactie

8/09/17 - 23u49

© photo news.

video Na een vlugge openingstreffer van Onyekuru nam Lokeren de wedstrijd over. Via Miric en Skulason resulteerde dat zelf in een 1-2-ruststand. Na de pauze kregen we een wraakzuchtig Anderlecht dat zowaar een heuse comeback realiseerde met: 3-2. Weiler redt op deze manier zijn hachje en mag hopen op een herboren paars-wit.