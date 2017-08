Door: redactie

27/08/17 - 23u00

© photo news.

video Oostende krijgt dat eerste punt maar niet te pakken. In de eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht, maar een efficiënt Antwerp stak in een knotsgek einde de manschappen van Yves Vanderhaeghe nog wat dieper in crisis. Zo begint The Great Old met een 10 op 15 uitstekend aan het seizoen.