27/08/17 - 00u13

video Charleroi heeft opnieuw uitgepakt in Mazzu-time. De Carolo's kwamen in hun thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem tot tweemaal toe op achterstand, maar ging opnieuw tot het gaatje in een razendspannende slotfase. Baby en Rezaei waren de helden van de dag en schonken Charleroi zo een knappe 15 op 15.