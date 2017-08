Door: redactie

20/08/17 - 23u00

© photo news.

video

Wat is er toch aan de hand met AA Gent? Bij Excel Moeskroen leek het lang de perfecte avond te worden. Via knappe goals van Dejaegere en Sylla liepen de Buffalo's uit, tot Gigot met een erg controversiële rode kaart van het veld moest. Moeskroen zette Gent zwaar onder druk en na een fout van Kalinic, afgestraft door Mohamed, vond Excel de aansluiting. Waarna het nog op en over AA Gent ging in een dolle slotfase.