VIDEO: zo won STVV alsnog tegen een Standard met negen man

13/08/17 - 23u02

video Na een bitsig duel waarin beide ploegen de duels niet schuwden maar tot weinig kansen kwamen, was het tot het einde van de wedstrijd wachten op de beslissing. In dat slot liep Standard tegen twee rode kaarten aan voor Fai en Sa. STVV profiteerde optimaal en in blessuretijd scoorde Boli alsnog de bevrijdende 1-0 voor de Kanaries.