VIDEO: Klungelende Proto en uitglijdende Tomasevic zorgen voor zware 0-3 nederlaag KV Oostende

12/08/17 - 23u39

0-3, het zijn cijfers die kunnen tellen. Waasland-Beveren kreeg de goals vanavond op een dienblad aangeboden. Eerst blunderde Proto, even later ging ook Tomasevic zwaar aan het knoeien. Het was de voorbode van een erg frustrerende avond voor Yves Vanderhaeghe en zijn KV Oostende. Waasland-Beveren pakt dan weer een knappe 5/9, met dank aan alweer twee goals van Zinho Gano.