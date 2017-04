Wie scoorde Gouden Goal van 4de speeldag play-offs?

Door: redactie

video In samenwerking met VTM Stadion hierboven onze selectie van de drie knapste goals van het voorbije voetbalweekend in de Jupiler Pro League. Kiezen kan tussen Aoulad, Sarr of Dendoncker. Bekijk de pareltjes in de video hierboven, stemmen op jouw favoriet doe je hieronder.

De Gouden Goal van de week dingt telkens mee naar de titel van Gouden Goal van de Maand. Op het Gala van de Gouden Schoen wordt dan de ultieme Gouden Goal van het Jaar bekendgemaakt. Voortaan verkiezen we de Gouden Goal met een 'open' poll: iedereen kan stemmen, registratie is niet meer nodig Wie scoorde Gouden Goal van voorbije weekend?