redactie

22/12/16 - 23u03

Het wapenfeit in de kraker tussen AA Gent en Anderlecht was ongetwijfeld de controversiële rode kaart voor Anderson Esiti. De Nigeriaan tikte de bal te ver voor zich uit en ging dan op de voet van Nuytinck staan. Scheidsrechter Lambrechts stuurde hem meteen naar de kleedkamer, een foute beslissing, waarna de potjes helemaal overkookten. Vanhaezebrouck hield het niet meer en bij het rustsignaal gingen ook de spelers met elkaar in de clinch (nadat Nuytinck werd bekogeld door een boze fan).