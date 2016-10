Door: redactie

16/10/16 - 22u49 Bron: vtmnieuws.be

video

De tiende speeldag bracht een doelpuntenrecord. Vrijdag viel er maar één goal in Charleroi-Club, zaterdagavond liefst 20. En ook de zomerse zondag bleek productief. Gent vloerde leider Zulte Waregem met 3-0, Anderlecht kroop tegen Lokeren door het oog won de naald (late 1-0) en KV Oostende won het spektakelstuk op KV Mechelen met 2-3. 30 goals in totaal dus, allemaal te zien in dit overzicht van de hoogtepunten van de tiende speeldag.