16/10/16 - 00u19 Bron: vtmnieuws.be

Vrijdagavond blijven we lang op onze honger qua goals: de enige treffer in Charleroi-Club Brugge (1-0) viel pas in de slotfase. Op zaterdag regende het werkelijk goals. In Kortrijk-Standard alleen al vielen er zes (!) in één helft zowaar. Zelden gezien in de Jupiler Pro League. Ook in Beveren-Eupen werd zes keer gescoord (4-2) en de thuisploeg gaf de rode lantaarn door aan zijn opponent. STVV-Westerlo en Moeskroen-Genk eindigden allebei op 2-2.