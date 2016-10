Enthousiaste STVV-vrouwen verpulveren record Essevee

Door: Mathieu Goedefroy

15/10/16 - 21u30

video

Twee weken geleden zette Zulte Waregem het record van meeste vrouwen in een Belgisch voetbalstadion scherp op zo'n 1.100 dames, maar dat was duidelijk buiten STVV gerekend. De Limburgers verbraken vanavond al het record van de 'Superboeren' door 1.400 vrouwen naar Stayen te lokken. De club gebruikte daarvoor onder meer de aanwezigheid van Callboy Randy Paret, maar ook cava en bloemen. Net zoals twee weken geleden in Waregem dook onze videoman ook vanavond in Sint-Truiden in de betreffende tribune en kwam met bovenstaand verslag terug.