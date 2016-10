Door: redactie

2/10/16 - 23u40 Bron: vtmnieuws.be

video

Nog voor er afgetrapt was in Luik, gingen de handen al eens stevig op elkaar. Standard trommelde immers clublegende Eric Gerets op om de aftrap van de Clásico te geven. 'De Leeuw', die meer dan 300 keer het truitje van de Rouches droeg, kreeg een open doekje van de thuisaanhang en was zichtbaar aangedaan.