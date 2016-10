Stem 'Save van de Week': Steppe, Gillet, Kaminski, Copa of Penneteau?

Door: redactie

3/10/16 - 08u00 Bron: vtmnieuws.be

video

Ook op speeldag 9 was het weer genieten van enkele knappe saves. Zo hebben we voor u bijvoorbeeld Lokeren-doelman Copa in petto, die de knal van Rolland onschadelijk maakte. Daarnaast speelde ook Kaminski, zijn concullega aan de overzijde, zich in de kijker. Voorts kreeg Jean-François Gillet de handen op elkaar op een poging van Chipciu en kreeg Kenny Steppe eveneens een open doekje toen hij Bedia van een goal hield. Tot slot profileerde ook Penneteau zich door de strafschop van Leye uit zijn doelvlak te ranselen.



Welke was voor u de mooiste? Laat uw stem gelden in onze poll!