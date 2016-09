Net als tegen Lokeren klungelt Essikal en ook Vagner doet duit in het zakje

Door: redactie

10/09/16 - 22u49 Bron: vtmnieuws.be

video Comedy Capers op Le Canonnier vanavond. Eerst schonk Essevee-verdediger Baudry Moeskroen de gelijkmaker, maar op slag van rust leverden Moeskroen-spelers Essikal en Vagner een tegenprestatie.

In zijn debuutmatch voor Moeskroen tegen Lokeren scoorde Essikal al een ongelukkige owngoal en ook tegen zijn moederclub sloeg de jongeling aan het klungelen. Essikal vuurde een veel te harde terugspeelbal af naar Vagner en de doelman kreeg die niet onder controle. De bal belandde knullig via Vagner in doel en het Moeskroen-duo zette de bezoekers zo eigenhandig op weg naar een ruime 1-5-overwinning.