Wie scoorde Gouden Goal maand augustus? Bekijk de vijf beauties en stem op jouw favoriet

Door: redactie

4/09/16 - 14u10 Bron: vtmnieuws.be

video De eerste weken van het nieuwe seizoen zitten er alweer op en, in samenwerking met VTM Stadion, gaan wij op zoek naar de eerste Gouden Goal van de maand. Zowel twee spelers van uittredend kampioen Club Brugge als van eerste uitdager Anderlecht werden weerhouden, terwijl Siebe Schrijvers hen het vuur aan de schenen wil leggen. Bekijk de vijf pareltjes in de video hierboven, stemmen op jouw favoriet doelpunt kan in de poll hieronder.

Speeldag 1: Jose Izquierdo, de 0-1 in KV Mechelen-Club Brugge

Het lijkt wel of het vorige seizoen nooit was opgehouden voor Izquierdo, want de dartele Colombiaan trof ook in Mechelen op geheel eigen wijze raak voor de allereerste treffer van het nieuwe seizoen.



Speeldag 2: Sofiane Hanni, de 1-1 in Anderlecht - KV Kortrijk

Geen toeval dat de Franse Algerijn voor het scheurtje in de defensie zorgde die leidde tot de gelijkmaker. Dendoncker vond Hanni, die tikte naar Teodorczyk. De Pool gaf hem de bal terug in de loop. Met een schuiver gaf de vormzwangere Hanni Kaminski het nakijken.



Speeldag 3: Lior Refaelov, de 1-0 v in Club Brugge-Lokeren

Een strafschop in de Gouden Goal, het is eens iets anders. Maar de heerlijke Panenka-penalty van Refaelov mocht dan ook meer dan gezien worden. Bovendien bleek het de winner.



Speeldag 4: Siebe Schrijvers, de 1-0 in W.Beveren - KV Mechelen

Exponent van de sterke Beverse start was de openingsgoal van Schrijvers, die nog maar eens toonde over een puike traptechniek te beschikken. De gewezen Genkie plaatste een vrije trap vanuit een schuine hoek rechtstreeks over het hoofd van de verraste Moris in de verste bovenhoek.



Speeldag 5: Lukasz Teodorczyk, de 2-1 in Anderlecht - AA Gent

Het begon bij een foutje van Nielsen maar wat de Poolse aanwinst van Anderlecht dan deed, was grandioos. Voorbij Nielsen en Foket op de korte ruimte en dan hard uithalen in de verste hoek. De Poolse spits toonde opnieuw zijn killerinstinct. Zijn derde goal al.