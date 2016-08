Door: redactie

KV Oostende boekte tegen een zwak Waasland-Beveren zijn derde thuiszege. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong dankzij een knullige owngoal van Camacho. Even later zette Musona KV Oostende op rozen met een lage schuiver. In de eerste helft vielen er nog twee rode kaarten. Seck kreeg rechtstreeks rood na een vuile fout; Jonckheere verzamelde twee gele prenten. In de slotfase krulde Jans de aansluitingstreffer voorbij Proto, maar de kustboys overleefden de storm.