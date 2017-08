Moskou overhandigt meer radargegevens MH17

Bewerkt door: IVI

24/08/17

© anp.

Rusland heeft meer radargegevens en handleidingen ter beschikking gesteld aan het Joint Investigation Team (JIT). Dat internationale team onderzoekt het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne. De overhandiging was eerder deze week, laat het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM) weten.

De aanvullende informatie volgt na een aanvullend rechtshulpverzoek van Nederland. Eerder ontving het JIT al radargegevens van Moskou, maar die waren niet aangeleverd in het goede type bestand. Daardoor waren de radarbeelden onvoldoende te lezen. Het gaat om beelden van het Oekraïense luchtruim toen het toestel werd neergeschoten.



De gevraagde informatie zou nu wel in het juiste format zijn, aldus het OM. De gegevens worden vertaald en diepgaand onderzocht.



Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 neergeschoten boven Oost-Oekraïne, een strijdgebied tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger. Alle bijna driehonderd inzittenden, onder wie veel Nederlanders, kwamen om het leven. Vastgesteld is dat het toestel werd neergehaald met een Buk-raket vanaf Oekraïens grondgebied.