Nabestaanden MH17 overwegen aanklacht Oekraïne

10/05/17 - 21u06 Bron: Belga

De site van de crash in Hrabove, op zo'n 80 kilometer ten oosten van Donetsk. © afp.

Nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 overwegen zich aan te sluiten bij een aanklacht tegen Oekraïne. Dat meldt RTL Nieuws. Het Oost-Europese land heeft volgens de nabestaanden zijn plicht verzaakt door het luchtruim in de zomer van 2014 open te houden. Aan boord van het toestel bevonden zich 283 passagiers en 15 bemanningsleden. 193 passagiers hadden de Nederlandse nationaliteit, 4 hadden de Belgische nationaliteit. Er waren geen overlevenden.

Door het luchtruim niet te sluiten terwijl in het land een gewapend conflict woedde, is Oekraïne volgens de nabestaanden schuldig aan de ramp. Een veroordeling van Oekraïne moet onder meer jurisprudentie opleveren die andere landen verplicht hun luchtruim te sluiten in onveilige situaties. Ook zou Oekraïne een schadevergoeding van zo'n 300 miljoen euro moeten betalen.



Een Duitse luchtvaartadvocaat heeft Oekraïne aangeklaagd bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Nederlandse nabestaanden overwegen zich nu bij de Duitser aan te sluiten.