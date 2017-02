Rusland helpt Nederland met ontcijferen radar MH17

bewerkt door: redactie

19/02/17 - 12u41 Bron: ANP

Een onderdeel van de Boeing 777 op de plek waar het neerstortte © anp.

Rusland is bereid de Nederlandse onderzoekscommissie naar de ramp met vlucht MH17 te helpen met het ontcijferen van de radargegevens. Nederland heeft al het radarmateriaal gekregen, maar kan er weinig mee. Dat verklaarde het Russische agentschap voor luchtvervoer aan televisienetwerk Russia Today.

Het radarmateriaal gaat over de luchtverkeerssituatie op het moment dat de tragedie met de vlucht van Malaysia Airlines zich voltrok. De Boeing 777 werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne met een BUK-luchtdoelraket neergehaald. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Onder hen waren 193 Nederlanders en 6 Belgen. De vlucht kwam vanuit het Nederlandse Schiphol.



Decoderen

Aangezien de Nederlanders moeite hebben de data te ontcijferen, heeft Moskou hulp aangeboden. De Russische radargegevens wijken nameijk af van de standaardgegevens die meestal worden gebruikt. Het Russisch agentschap voor luchtvervoer is wel in staat de data te decoderen, zo meldt Russia Today.



Volgens het agentschap heeft de Nederlandse commissie er drie maanden over gedaan te ontdekken dat ze het aangeleverde materiaal niet kan ontcijferen. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Nederland kon vandaag niet reageren.



Het OM meldde donderdag dat het aan de justitiële autoriteiten van Rusland heeft laten weten dat een aanvullend rechtshulpverzoek wordt gestuurd en dan nog geruime tijd nodig is om de radarbeelden te analyseren.



Onduidelijk

Volgens het OM is veel onduidelijk aan de Russische radarbeelden. Dat zou komen door het ongebruikelijke en afwijkende format waarin de gegevens zijn aangeleverd. Er kan daarom nog niet met zekerheid worden vastgesteld of de beelden authentiek zijn en wat de beelden precies laten zien.



Rusland wil met de beelden aantonen dat de MH17 niet neergeschoten is met een raket afgevuurd vanuit het door rebellen beheerste gebied. Rusland steunt de separatisten in het oosten van Oekraïne.