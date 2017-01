Russische radarbeelden MH17 onbruikbaar

Door: redactie

28/01/17 - 00u00 Bron: Belga

Wrakstukken van MH17. © anp.

De door Rusland geleverde radarbeelden van het Oekraïense luchtruim ten tijde van het neerschieten van MH-17 zijn onvoldoende te lezen om er conclusies aan te kunnen verbinden. Het Nederlands Openbaar Ministerie (OM) heeft daarom Moskou gevraagd de beelden opnieuw op te sturen maar dit keer in het goede format zodat ze uitgelezen kunnen worden, bevestigde een woordvoerder van het OM aan de Nederlandse krant De Telegraaf.

Het format van de beelden voldoet niet aan de VN-normen, schrijft de Nederlandse krant. Rusland wil met de beelden aantonen dat de MH-17 toentertijd niet is neergeschoten met een raket afgevuurd vanuit het door rebellen beheerste gebied. Moskou steunt de separatisten in het oosten van Oekraïne.



De vlucht MH17 van Malaysia Airlines, die vanuit Schiphol kwam, werd in juli 2014 neergehaald. Er kwamen 298 mensen om het leven, onder hen waren 196 Nederlanders en 6 Belgen.