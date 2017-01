Oekraïne wil dat Rusland betaalt voor MH17

Door: redactie

17/01/17 - 16u55 Bron: ANP

De onderzoekers van rampvlucht MH17 verzamelden de brokstukken om zo te achterhalen van waar de luchtafweerraket werd gelanceerd. Hun resultaten werden in oktober 2015 bekendgemaakt. © reuters.

Oekraïne heeft een zaak aangespannen tegen Rusland bij het Internationaal Gerechtshof van de VN in Den Haag voor onder meer het neerhalen van vlucht MH17. Als het aan Oekraïne ligt betaalt Rusland hier ook schadevergoeding voor. Kiev eist bovendien een onmiddellijk einde aan de Russische steun aan gewapende groepen in Oekraïne.

Russische troepen - zonder vlag of insignes - op de Krim, foto uit maart 2014. © epa.

Rusland heeft zich volgens Kiev schuldig gemaakt aan "terreur en discriminatie tijdens zijn illegale agressie tegen Oekraïne". Behalve het neerhalen van vlucht MH17 noemt Oekraïne ook het beschieten en bombarderen van burgers in steden als Marioepol en Kramatorsk.



Oekraïne beschuldigt Rusland er al langer van dat het de pro-Russische rebellen steunt die in het oosten van het land vechten tegen het Oekraïense leger. Het land schendt internationale verdragen door wapens te leveren aan de separatisten, aldus Oekraïne. Verder zegt Kiev dat Rusland op de Krim, dat het in 2014 inlijfde, Oekraïners en Krim-Tataren discrimineert.



"We hebben meer dan twee jaar geprobeerd met onderhandelen de tegenstrijdigheden te regelen, maar Rusland wil zijn schending van de mensenrechten niet staken", aldus de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Pavel Klimkin.



Door de vliegramp op 17 juli 2014 kwamen alle inzittenden om het leven. Onder de 298 slachtoffers waren 196 Nederlanders en een tiental Belgen. Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok vanaf de Amsterdamse luchthaven Schiphol en werd neergeschoten boven oorlogsgebied in het oosten van Oekraïne.