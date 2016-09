Russische minister biedt geen excuses aan voor MH17

Door: redactie

Sergej Lavrov, Russische minister van Buitenlandse Zaken © epa.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ziet geen reden om zijn verontschuldigingen aan te bieden over het het neerhalen van vlucht MH17. Dat heeft hij vandaag gezegd in een gesprek met de BBC.

Lavrov ging in het interview niet in op de conclusie van het rapport van het Joint Investigating Team (JIT) dat het passagierstoestel met 298 mensen aan boord door een Russische Buk-raket is neergehaald.



"Excuses? Waarvoor?'', reageerde Lavrov op vragen over de vermeende Russische betrokkenheid. Volgens hem is het strafrechtelijk onderzoek nog gaande. Hij zei tevens te twijfelen aan de bewijsvoering. "Veel bewijs is gebaseerd op foto's en beelden van sociale media en verklaringen van anonieme getuigen.''



Russische gegevens

De bewindsman riep op niet te snel te oordelen en zei tevens te hopen dat de onderzoekers bereid zijn te kijken naar gegevens die de Russische autoriteiten hebben aangedragen. Lavrov hoopt dat de onderzoekers daar binnenkort aan toekomen.



Hij wees verder op het feit dat de onderzoekers zich richten op de namen van circa honderd betrokkenen. "Maar niemand is tot dusver genoemd als verdachte of getuige'', zei hij. Ook zei hij het 'vreemd' te vinden dat Maleisië als direct betrokkene namens de maatschappij Malaysia Airlines niet meteen deelnam aan het onderzoek. Dat gebeurde volgens hem pas een half jaar later. Lavrov stipte eveneens aan dat de onderzoekers - naar zijn zeggen in strijd met de resolutie van de VN-Veiligheidsraad - niet regelmatig rapporten hebben verstrekt over de voortgang van het onderzoek.



Onderzoek

De eerste resultaten van het internationale strafrechterlijke onderzoek naar de vliegtuigramp werden afgelopen week gepresenteerd. De Buk-raket is volgens het JIT afgeschoten vanaf een open veld bij het Oekraïense plaatsje Pervomajsk, een gebied in het oosten van het land dat in handen was van pro-Russische rebellen. Daarna is de installatie teruggebracht naar Russisch grondgebied.



Door de vliegramp kwamen alle inzittenden van de rampvlucht om het leven. Onder de 298 slachtoffers waren 196 Nederlanders.