"Getuigen in onderzoek MH17 kunnen andere identiteit krijgen"

29/09/16 - 01u46 Bron: ANP

Wilbert Paulissen en Fred Westerbeke (rechts) tijdens de presentatie van het onderzoeksrapport © getty.

Getuigen in het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 kunnen, als daar aanleiding voor is, strafvermindering of een nieuwe identiteit krijgen. Dat zei de Nederlandse hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke gisterenavond in het tv-programma Nieuwsuur.