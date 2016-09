Door Nederland geleid onderzoek MH17 "politiek gemotiveerd", zegt Moskou

Door: redactie

28/09/16 - 17u49 Bron: Belga

© epa.

Het door Nederland geleide onderzoek naar de crash van vlucht MH17 is "bevooroordeeld" ern "politiek gemotiveerd". Zo heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken op het voorlopige rapport van het Joint Investigation Team (JIT) gereageerd.

Rusland stoort zich er aan dat de onderzoekers "onweerlegbaar bewijs dat Rusland heeft aangereikt" blijven negeren. Nochtans is Rusland "de enige (betrokken partij) die geloofwaardige informatie heeft ingediend en de enige die al zijn nieuwe gegevens heeft onthuld", zei woordvoerster Maria Zacharova. "Voor onze Westerse collega's is het de norm geworden om automatisch een partij als schuldige aan te duiden en dan de gewenste resultaten uit te vinden".



Het JIT lag al vanaf het begin onder vuur, en dat had het aan zichzelf te wijten. Het onderzoek geschiedde immers door deskundigen uit Nederland, België en Australië (drie Navo-landen) plus Oekraïne. Later werd ook Maleisië bij het onderzoek betrokken. Het regime in Kiev gold echter als één van de verdachten, en het is voor de geloofwaardigheid van een onderzoek weinig nuttig om een van de verdachten aan dat onderzoek te laten deelnemen.



Bij monde van Edvard Basoerin, viceminister van Defensie van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk, verwierpen ook de Russischtalige rebellen in Oost-Oekraïne de conclusies van het JIT-onderzoek. "Voor de tweede maal trekt het onderzoeksteam conclusies, voor de tweede maal heeft het foute conclusies", zei Basoerin. "Ik denk dat het onderzoek met voorbedachten rade in een impasse wordt geduwd".



Het JIT stelde de exacte plaats van de lancering te weten: Permovaiskij. En dat gebied was destijds, hoewel het oorlogsgebied toen erg fluctueus was, volgens het JIT "absoluut in handen van de rebellen". Rusland en de constructeur van de BUK-raketten zegt dat het tuig is gelanceerd vanuit Zarosjtsjenko, gebied in handen van het regime. Het JIT-team zegt te hebben "vastgesteld" dat Zarosjtsjenko als lanceerplaats is uitgesloten.