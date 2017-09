Complottheorieën over verdwenen vlucht MH370 steken weer de kop op na dood ereconsul

JV

1/09/17 - 14u17 Bron: perthnow.com.au

Blaine Gibson. © afp.

Vorige week donderdag zou de Maleisische ereconsul in Madagaskar, Zahid Raza, doodgeschoten zijn in de hoofdstad Antananarivo. Volgens de Amerikaanse privédetective Blaine Gibson, die al jaren speurt naar aangespoelde wrakstukken van de verdwenen mysterieuze vlucht MH370, voedt dat opnieuw de complottheorieën. Gibson zegt ook zelf doodsbedreigingen te hebben gekregen.

Op 8 maart 2014 verdween passagiersvlucht MH370 van Malaysia Airlines na ongeveer veertig minuten van de radar. Het vliegtuig, een Boeing 777, was op weg van Kuala Lumpur naar Peking en had 239 mensen aan boord. Het wrak van het vliegtuig noch de inzittenden werden teruggevonden. Officieel is de zoektocht in de Indische Oceaan sinds begin dit jaar ook gestaakt.



Maar niet voor Blaine Gibson, de avonturier/privéspeurder, die naarstig blijft voortdoen. Op zijn blog heeft hij het over de dood van Zahid Raza, de Maleisische ereconsul op Madagaskar. Die overleed vorige donderdag op het eiland en zou daar in de hoofdstad in zijn auto doodgeschoten zijn. Dat is verdacht, volgens Gibson, omdat Raza instond voor het verschepen naar Maleisië van twee nieuwe mogelijke wrakstukken van vlucht MH370, die aangespoeld waren op Madagaskar.



Details van zijn recente vondsten wou Gibson pas prijsgeven als de stukken Kuala Lumpur hadden bereikt. Maar door het overlijden van Raza werden ze niet verscheept en worden ze voorlopig nog in bewaring gehouden door de autoriteiten van Madagaskar.



Brokstukken maar geen zwarte doos

In juli 2015 spoelde op het eiland Réunion een flaperon (onderdeel van de vleugel) aan die afkomstig was van de vermiste Boeing 777. Begin maart vorig jaar bleek een stuk metaal dat strandde op Mozambique ook vrijwel zeker van vlucht MH370 afkomstig te zijn. Maar de zwarte doos kwam nooit boven water, wat tot op vandaag aanleiding geeft tot samenzwerings- en doofpottheorieën. Sommigen zien in de dood van Raza een waarschuwing om niet te dicht bij de waarheid te komen.



Volgens lokale bronnen stond er dan weer al langer een prijs op het hoofd van Raza, lang vóór Gibson ten tonele verscheen. Mogelijk werd de consul vermoord als vergelding voor zijn vermeende betrokkenheid bij de ontvoering van verscheidene Indo-Pakistani uit de Karengemeenschap in 2009. Raza zou daarvoor in de cel gezeten hebben en eind 2010 weer vrijgekomen zijn. Maar ook die piste is helemaal niet zeker.