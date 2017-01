Forse beloning voor wie spookvlucht MH370 vindt

Ton Voermans

19/01/17 - 16u49

De gele lijn toont de vermoedelijke vlucht van de MH370, links van Australië. De rode vliegroute werd gevonden op de vliegsimulator bij de piloot thuis. © AD.

Maleisië looft een beloning van vele honderdduizenden euro's uit voor wie de verdwenen Boeing MH370 vindt. Australië, Maleisië en China beëindigden dinsdag hun officiële zoektocht. Daarmee is vlucht MH370 een van de grootste luchtvaartmysteries in de geschiedenis geworden.

Maleisië looft een beloning uit van honderdduizenden euro's en de gemaakte kosten voor het bedrijf dat het vliegtuig vindt. De exacte beloning wordt vastgesteld als er daadwerkelijk een bedrijf brood in ziet. Het Aziatische land heeft de verantwoordelijkheid voor de zoektocht omdat de MH370 in Maleisië was geregistreerd. Australië betaalde mee omdat dat land het dichtst bij de mogelijke laatste rustplaats van het vliegtuig ligt. En China betaalde veel geld omdat het gros van de inzittenden Chinezen waren.



Wrakstukken

Dat het toestel ergens in de Indische Oceaan ligt is aannemelijk. Vorig jaar spoelden kleine wrakstukken aan in Afrika. Volgens deskundigen kan dat door de stroming van het zeewater. Nabestaanden hebben woedend gereageerd op het stopzetten van de zoektocht. "We weten dat de familie niet blij is", aldus de Maleisische verkeersminister Abdul Aziz. "Maar we kunnen niet verder gaan zonder nieuw bewijs. Maar als er bedrijven zijn die verder willen gaan, waarom niet?"



In maart 2014 verdween de Boeing 777 onderweg van Kuala Lumpur naar Bejing. Met aan boord 239 mensen. Wat er is gebeurd is nog altijd volslagen onduidelijk. Alle communicatie-apparatuur werd handmatig uitgezet. Dat is zeker. Het vliegtuig wijzigde koers en vloog naar het zuiden over de Indische Oceaan. Althans dat is de reconstructie die werd gemaakt aan de hand van een paar piepjes die de motoren uitzonden en die werden opgevangen door een satelliet.



Fugro

Er werd is bijna drie jaar gezocht vanuit de lucht, met schepen en onder water. Aan de hand van de piepjes werd een smalle strook in de oceaan aangewezen waar het toestel in het water moet zijn gekomen. Meter voor meter is de zeebodem door het Nederlandse bedrijf Fugro met sonar en camera in kaart gebracht. Er is niets gevonden. De onderwaterzoektocht van de 120.000 vierkante kilometer heeft meer dan 140 miljoen euro gekost.



De zoektocht was heel complex. Het zoekgebied was een week varen van de bewoonde wereld en bovendien was het weer er altijd ruig met metershoge golven. Daar zocht Fugro de 3600 meter diepe oceaanbodem af. Het laatste zoekschip van Fugro is nu onderweg naar Perth in Australië. Het Nederlandse bedrijf weet nog niet of het een gooi doet om voor eigen risico de zoektocht voort te zetten.



Dodemansvlucht

De theorie is dat het toestel is doorgevlogen tot de kerosine op was en toen in de oceaan crashte terwijl de bemanning buiten bewustzijn was. Maar het toestel ligt er niet. Theorie 2 is dat piloot Zaharie de MH370 bewust naar het einde van de wereld heeft gevlogen en als een zweefvliegtuig op een totaal andere plek in zee is gekomen. De verdenking is groot dat hij zelfmoord wilde plegen. Op de harde schijf van zijn vliegsimulator thuis werd een route gevonden die als twee druppels lijkt op de berekende dodemansvlucht.