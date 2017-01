Zoektocht naar MH370 gestaakt

Door: redactie

Na bijna drie jaar is de zoektocht naar het wrak van vlucht MH370 van Malaysia Airlines stopgezet. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Op 8 maart 2014 verdween het toestel met 239 mensen aan boord, kort na het opstijgen in Kuala Lumpur.

De verdwijning is een van de grootste mysteries in de geschiedenis van de burgerluchtvaart. Het wrak werd niet gelokaliseerd, wel werden er aan de westelijke kustlijn van de Indische Oceaan een twintigtal wrakstukken gevonden, die waarschijnlijk of zeker van de MH370 zijn.



Eind vorig jaar kwamen Australische en buitenlandse experts bijeen in Canberra, op het moment dat de 120.000 vierkante kilometer van het zoekgebied bijna volledig doorzocht was. Deze maand werden de laatste 10.000 vierkante kilometer uitgekamd, zonder resultaat.



De Australiërs, die de zoekacties coördineerden, concludeerden vorige maand in een rapport dat het vliegtuig zich waarschijnlijk niet in het gebied bevindt. "Er is een grote waarschijnlijkheid dat het vermiste vliegtuig zich niet bevindt in het onderwatergebied dat tot nu toe doorzocht werd", luidde het in het rapport van het Australian Transport Safety Bureau (ATSB).