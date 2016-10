Brokstuk Mauritius met zekerheid van MH370

Door: redactie

Een brokstuk dat in mei werd teruggevonden op Mauritius, een eiland in de Indische Oceaan, is met zekerheid afkomstig van het verdwenen vliegtuig MH370 van Malaysia Airlines. Dat zegt het Australian Transport Safety Bureau (ATSB), dat het onderdeel onderzocht.

Het teruggevonden composiet maakte deel uit van de buitenste flap van de linkervleugel, zegt het ATSB. Op het brokstuk werd een uniek werkordernummer teruggevonden dat overeenkomt met de Boeing 777 die geregistreerd staat als 9M-MRO en vloog als de MH370.



Het is al het derde brokstuk waarvan bevestigd is dat het van het verdwenen vliegtuig afkomstig is. Het eerste was een flaperon die werd gevonden op Réunion, het eiland ten zuidwesten van Mauritius, en onderzocht werd door de Frans autoriteiten. Het tweede is een welvingsklep die in het Afrikaanse Tanzania werd aangetroffen.



Australië coördineert de zoektocht naar MH370 in het zuiden van de Indische Oceaan. De Boeing verdween op 8 maart 2014 kort na het opstijgen in Kuala Lumpur van de radar. Het is tot vandaag een raadsel wat er met het vliegtuig en zijn 239 inzittenden is gebeurd.