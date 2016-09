Een nieuw brokstuk dat mogelijk toebehoort aan MH370 is gevonden. Het kan alles veranderen

De schade aan dit brokstuk lijkt te wijzen op een brand aan boord © 7 News.

Een wrakstuk met duidelijke tekenen van brandschade dat door drie lokale mensen werd aangetroffen op Madagaskar, is mogelijk het belangrijkste restant van verdwenen vlucht MH370 dat tot op heden is gevonden. Indien blijkt dat het daadwerkelijk afkomstig is van het gedoemde vliegtuig, dan kan dit namelijk alles veranderen.

Het brokstuk is aangetroffen aan de oostkust van Madagascar. De lokale vinders bezorgden het beschadigde onderdeel aan de Amerikaanse advocaat en privéspeurder Blaine Gibson die het op zijn beurt overdroeg aan de Australische autoriteiten voor nader onderzoek.



Boeing 777

Het wrakstuk lijkt afkomstig van het interieur van een Boeing 777 en toont tekenen van brandschade. "Het behoorde wellicht niet tot de cabine maar wel tot het cargoruim", aldus Gibson.



Brand

Indien aangetoond wordt dat het restant daadwerkelijk van de vermiste vlucht blijkt te zijn, dan is dit mogelijk het eerste bewijs dat er een brand was aan boord. Het zou de theorie van een suïcidale piloot op de helling zetten.



Geheimen

De Amerikaanse privéspeurder sluit evenwel niet uit dat de brandplekken een gevolg kunnen zijn van de impact van de crash. "De zee geeft langzaam maar zeker haar geheimen prijs", zei Gibson. "Ik geloof dat dit brokstuk ongelofelijk belangrijk is."



13

De ijverige man heeft al 13 van de 27 aangetroffen wrakstukken verzameld tijdens expedities in Madagskar en Mozambique. Van die 13 zou ongeveer "de helft met een grote waarschijnlijkheid" tot het vermiste vliegtuig behoren volgens Australische onderzoekers.



Overleg

De Australische autoriteiten bevestigen dat ze het brokstuk hebben ontvangen. Aangezien Maleisië de zoektocht naar MH370 leidt, zal Australië eerst met het Aziatische land overleg plegen alvorens het brokstuk aan een nauwgezet onderzoek te onderwerken.



De Boeing verdween op 8 maart 2014 kort na het opstijgen in Kuala Lumpur van de radar, en het is tot vandaag een raadsel wat er met het vliegtuig en zijn 239 inzittenden is gebeurd.