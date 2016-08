Brokstukken in Mozambique mogelijk van verdwenen vlucht MH370

Door: redactie

Brokstukken die mogelijk afkomstig zijn van het verdwenen vliegtuig van Malaysia Airlines, zijn aangetroffen in Mozambique. Dat melden bronnen binnen de luchtvaart.

De brokstukken werden donderdag aangetroffen op het strand in de provincie Inhambane, op zowat 500 kilometer ten noorden van de hoofdstad Maputo, aldus Joao Abreu van het nationaal instituut voor de burgerluchtvaart.



Onderzoek

"Ik kan niet bevestigen of de brokstukken wel degelijk afkomstig zijn van het vermiste MH370-vliegtuig", aldus Abreu, die toevoegt dat het puin onderzocht zal worden in Mozambique, alvorens het naar Maleisië te sturen voor verder onderzoek.



De Boeing verdween op 8 maart 2014 kort na het opstijgen in Kuala Lumpur van de radar, en het is tot vandaag een raadsel wat er met het vliegtuig en zijn 239 inzittenden is gebeurd.



Mozambique

Eerder werden al twee mogelijke brokstukken van MH370 aangetroffen in Mozambique. Het feit dat brokstukken worden aangetroffen aan de kust van de Indische Oceaan, geeft aan dat het vliegtuig mogelijk ten zuidwesten van Australië is neergestort.