Marco Mariotti

1/07/17 - 21u28 Bron: Eigen berichtgeving

© Marco Mariotti.

Zonhoven Aan de Wijvestraat in Zonhoven is een wagen de gevel van een woning binnengereden. De chauffeur kwam van de N74 en ging aan het slippen in de verraderlijke bocht. Hij kwam daarbij in de voortuin terecht en ramde de gevel. De brandweer moest stutten.

Auto slipt en rijdt gevel binnen