Herpakt Wout van Aert zich straks in Waterloo?

Nico Dick

24/09/17 - 15u30

© TDW.

Naast het WK op de weg wordt er vandaag nog op hoog niveau gekoerst: in de Verenigde Staten staat de tweede wereldbekermanche veldrijden op het menu. Dé hamvraag: herpakt Wout van Aert zich na het débâcle van vorige zondag? In Iowa was de wereldkampioen geen partij voor winnaar Mathieu van der Poel

Een complete offday, noemde Van Aert het achteraf. "Nee, ik was niet ziek. Ik kende gewoon een rotslechte dag. Nooit eerder sinds ik prof ben, was ik zo slecht. Oké, er was die lekke band rond halfkoers, waardoor ik vanuit zesde positie naar plek negentien werd teruggeslagen. Maar zelfs zonder die leegloper had ik nooit meegedaan voor het podium. Plaats vijf was wellicht het hoogst haalbare."



Rustige trainingsweek

Een reden kent Van Aert niet. En hij weigert ook om te panikeren. "Dat zou wel heel vroeg op het seizoen zijn. En ik heb dan ook mijn trainingsschema niet aangepast. Zoals voorzien heb ik maandag niet getraind. Dan maakten we de verplaatsing van Iowa naar Waterloo. Dinsdag stond een duurtraining op de agenda, woensdag een sprinttraining. Donderdag ben ik het parcours gaan verkennen, terwijl ik het vrijdag en gisteren heb gehouden bij losrijden. Ook zoals voorzien. Ik vermoed dan ook dat ik straks fris aan de start sta, in de hoop minstens opnieuw mee te doen voor het podium. Natuurlijk heb ik die ambitie."



Tot 35 graden

Het wordt warm, straks in Waterloo. Er worden temperaturen van ruim boven de 30 graden verwacht. Dat heeft de organisatoren er toe aangezet om sprinklers te installeren op het parcours. "De hitte zal de wedstrijd slopender maken", vindt ook Van Aert. "Leuk parcours trouwens, hier aan de hoofdzetel van fietsenfabrikant Trek. Een gevarieerde omloop met lange zware stukken en een paar nijdige hellinkjes. En toch behoorlijk technisch. Ik ben zelf benieuwd naar waar ik uitkom."



De dames gaan in Waterloo om 14u plaatselijke tijd van start, 21u bij ons. De heren profs beginnen om 22u30 aan hun uitputtingsslag. Beide wedstrijden zijn rechtstreeks te volgen op Telenet én Proximus.