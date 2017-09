Mathieu van der Poel wint voorbereidingscross in Waterloo en krijgt veel te ruim ijshockeyshirt als prijs

Bewerkt door Glenn Van Snick

23/09/17 - 09u22 Bron: Belga

De Nederlander Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) heeft laten zien klaar te zien voor de Wereldbeker veldrijden in Waterloo van morgen. Van der Poel won gisteren de opwarmwedstrijd in Waterloo met grote voorsprong op Toon Aerts en Vincent Baestaens.

Wereldkampioen Wout van Aert kwam niet aan het vertrek in de voorbereidingswedstrijd. Morgen (om 22u30 Belgische tijd) staat hij uiteraard wel aan de start.



Mathieu van der Poel is uitstekend aan het seizoen begonnen. De Nederlander won eerder al in Eeklo en vorige week de eerste Wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Iowa.



Bij de vrouwen was de zege vrijdag voor de Amerikaanse Katie Compton. Zij hield onze landgenote Loes Sels en de Française Christel Ferrier-Bruneau af.