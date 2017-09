Laurens Sweeck wint Clif Bar Cross in Las Vegas voor broer Diether, fans helpen hem handje met viering

Door: redactie

21/09/17 - 08u28 Bron: Belga

© rv.

De 23-jarige Laurens Sweeck (Era-Cricus) heeft de Clif Bar Cross in Las Vegas gewonnen. Hij haalde het voor zijn broer Diether Sweeck. De Amerikaan Jeremy Powers werd derde op 15 seconden van het broederpaar. Powers bleef zijn landgenoot Bjorn Selander voor en vijfde werd de Canadees Michael Van Den Ham. De Sweecks waren de enige Belgen aan de start van deze Clif Bar Cross.

Vorig jaar was deze veldrit nog de opener van de Wereldbekerwedstrijden, nu is de Clif Bar Cross Las Vegas een 'gewone C1' veldrit. Vorig jaar ging de eindzege er naar Wout Van Aert die het haalde voor Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck.



Maar de afwezigheid van de toppers liet Sweeck, die uitstekend aan het seizoen is begonnen, niet aan zijn hart komen. De kopman van Era-Circus vierde zijn zege gretig en daarbij kreeg hij bovendien hulp van twee superfans, Hannes Devos en Gert-jan Allemeersch. Het duo duwde Sweeck een Belgische vlag in de handen en Sweeck reed ermee over de streep (zie video onder).