Laurens Sweeck haalt het voor broer Diether in Clif Bar Cross in Las Vegas

Door: redactie

21/09/17 - 08u28 Bron: Belga

Laurens Sweeck zondag in de Wereldbekercross in Iowa. © belga.

De 23-jarige Laurens Sweeck (Era-Cricus) heeft de Clif Bar Cross in Las Vegas gewonnen. Hij haalde het voor zijn broer Diether Sweeck. De Amerikaan Jeremy Powers werd derde op 15 seconden van het broederpaar. Powers bleef zijn landgenoot Bjorn Selander voor en vijfde werd de Canadees Michael Van Den Ham. De Sweecks waren de enige Belgen aan de start van deze Clif Bar Cross.

Vorig jaar was deze veldrit nog de opener van de Wereldbekerwedstrijden, nu is de Clif Bar Cross Las Vegas een 'gewone C1' veldrit. Vorig jaar ging de eindzege er naar Wout Van Aert die het haalde voor Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck.



Bij de vrouwen ging de eindzege woensdagavond naar de Tsjechische Katerina Nash (Clif Bar). Zij haalde het afgescheiden van de Canadese Catherine Pendrel en de Amerikaanse Ellen Noble. De Française Caroline Mani werd, in een sprint met twee, vierde voor de Amerikaanse Chloe Woodruff. Er kwam geen enkele Belgische renster aan de start. Nash was ook al de sterkste in de eerste Wereldbekercross dit seizoen, afgelopen zondag in Iowa, en start komende zondag ook als topfavoriete voor de Wereldbekercross in het Amerikaanse Waterloo.